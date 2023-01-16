İstanbul'da bıçaklı sopalı yol verme kavgası

İstanbul Esenler'de bir taksici ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Yol ortasında aracını durduran sürücü bagajdan sopa alıp taksicinin üzerine koştu, taksici de bıçak çekti. Çevreden koşanların müdahalesiyle taraflar birbirlerinden uzaklaştı. İşte cep telefonuyla kaydedilen, bıçaklı sopalı yol verme kavgası...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.