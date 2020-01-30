İstanbul'da bin 500 yıl önceki depremin izleri bulundu

İstanbul'un tarihi büyük depremlerle dolu. Araştırmacılar 6. yüzyılda meydana gelen şiddetli bir depremin izlerini, Avcılar'daki antik kent, Bathonea kalıntılarında ve Küçükçekmece Gölü çevresinde buldu. Kazılara katılan bilim insanları, o depremde göl çevresindeki tüm binaların temellerine kadar yıkıldığını tespit ettiklerini söyledi. İşte ayrıntılar...

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