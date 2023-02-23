İstanbul'da bir evde depreme dayanıklılık testi böyle yapıldı
Başta İstanbullular olmak üzere deprem ihtimali olan şehirlerde yaşayanlar endişeli. Oturdukları binalar sağlam mı, depreme dayanıklı mı? Bu sorulara yanıt bulmanın en net yolu binalar için hızlı tarama testi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Bakırköy'de bir binaya test yaptı. (Haber:Osman Terkan Kamera:Savaş Daldal)
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