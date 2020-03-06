İstanbul'da bir kadın gaspa uğrayan kocasını kurtardı
İstanbul Fatih'te dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı.
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NTV Haber 06.03.2020 - 11:52| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 12:05
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