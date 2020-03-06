İstanbul'da bir kadın gaspa uğrayan kocasını kurtardı

İstanbul Fatih'te dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı.

NTV Haber 06.03.2020 - 11:52 | Son Güncelleme : 06.03.2020 - 12:05

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