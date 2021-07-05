İstanbul'da bölgesel yaz sağanakları: Dolu riski var mı?
İstanbul'da bölgesel yaz sağanakları etkili oluyor. Yağışlar ne kadar sürecek? Su baskını, ani hava değişimi sonucu dolu riski var mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan aktardı. Çalışkan, bugün ve yarın için sağanak uyarısında bulunurken, çarşambadan itibaren yeniden yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya kalacağımızı açıkladı.
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NTV Haber 05.07.2021 - 14:11| Son Güncelleme : 05.07.2021 - 14:52
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