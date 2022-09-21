İstanbul’da cadde ortasında çatışma: 2 yaralı

İstanbul Okmeydanı’nda iki grup arasında çıkan kavga çatışmaya dönüştü. Cadde ortasında birbirlerine kurşun yağdıran saldırganlardan ikisi yaralandı. Polisin bir evde yakaladığı 2’si yaralı 3 kişi, ‘kasten yaralama’ ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Bir kişi ise aranıyor.
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