İstanbul'da cinayet gibi motosiklet kazası
Kaza cumartesi günü İstanbul Arnavutköy ilçesinde meydana geldi.
24 yaşındaki Murat Vermez yönetimindeki motosikleti arkadan taciz ederek sağından geçmeye çalışan sürücü kazaya sebep oldu. Murat Vermez ile motosikletin arkasında bulunan ve bu görüntüleri çeken Nazlıcan Yolcu yere düştü. Her ikisinde de kask olmasına rağmen ağır yaralandılar. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak her ikisi de yaşamını yitirdi. Kazaya neden olan sürücü Berkant Keskin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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