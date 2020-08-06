İstanbul'da corona virüs denetimi

81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimleri yapılıyor. Virüs vakalarının en yoğun olduğu İstanbul'da kentin tüm ilçelerinde denetimler yapılıyor. Ekipler sosyal mesafe kuralına uymayanlara ve maske takmayanlara ceza kesiyor.
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ntv.com.tr 06.08.2020 - 16:09| Son Güncelleme : 06.08.2020 - 16:10
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