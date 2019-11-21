İstanbul'da değnekçiye karşı QR kodlu vale dönemi

İstanbul'da yetkileri olmadığı halde sürücülerden otopark ücreti isteyen ve "değnekçi" diye tabir edilen fırsatçılara karşı harekete geçildi. Vale hizmetinde karekodlu kimlik kartı dönemi başlayacak. Ayrıca stres yönetimi ve öfke kontrolu eğitimlerinden de geçirilecekler. İşte ayrıntılar... (Haber: Osman Terkan Kamera: Tuncay Altun, NTV Haber)
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