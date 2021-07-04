İstanbul’da dehşet anları: “Bu mekanı açtırmayacağım” diyerek kurşun yağdırdı
İstanbul, İkitelli’de otomobille gelen kimliği belirsiz iki şahıs, çıkan kavga sonrası bir müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, küfürler yağdırarak “Bu mekanı açtırmayacağım” diyen şahıs geldiği otomobille kayıplara karıştı.
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İHA 04.07.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 04.07.2021 - 12:06
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