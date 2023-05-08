İstanbul’da dehşet anları kamerada: Kendi aracının altında kalıp can verdi
Kağıthane’de süratli şekilde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün kontrolünden çıkan araç, etrafında birkaç kez dönüp geçtiği yan yolda durabildi. Kazada koltuktan dışarıya fırlayarak kendi aracının altında kalan sürücü hastanede can verdi. Araçtaki iki kişiden birinin de ağır şekilde yaralandığı öğrenildi.
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