İstanbul’da dehşet anları: Kasiyere silah çekip tehdit etti

İstanbul Kağıthane’de tekel bayisine girerek veresiye alkol isteyen iki kişi, kasiyere silah çekip tehdit etti. Saldırgan, arkadaşının araya girmesiyle silahı cebine koydu. Ancak tam dükkandan çıkmak üzereyken geri dönüp kasadakilere tekrar silah çekti. Olay sonrasında yakalanarak mahkemeye çıkarılan silahlı saldırganlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2021 - 10:36 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 10:48

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