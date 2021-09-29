İstanbul’da denetim başladı: Yolcu varken taksimetre açmayan iki taksiciye ceza
İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında taksilere denetim artırıldı. İstanbul Aksaray’da denetim sırasında durdurulan iki taksinin, yolcu olmasına rağmen taksimetreyi açmadığı tespit edildi. Üstelik taksilerden birinin yolcusu turistti. Denetime ilişkin ayrıntıları NTV ekibinden Osman Terkan aktardı. (Kamera:Savaş Daldal)
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NTV 29.09.2021 - 10:36| Son Güncelleme : 29.09.2021 - 10:44
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