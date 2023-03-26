imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İstanbul'da denetimden kaçan sürücünün polise çarptığı anlar kamerada

İstanbul Bakırköyde denetim yapan ekibin dur ihtarına uymayan bir sürücü, polis memuruna çarpıp kaçtı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sürücünün aracında uyuşturucu madde ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan polis memurunun sağlık durumu iyi.

TÜRKİYE HABERLERİ