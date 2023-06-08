İstanbul'da deney sırasındaki patlama kamerada

İstanbul'da bir okulda deney sırasında meydana gelen ve 5 öğrencinin yaralanmasına yol açan patlamanın görüntüsü ortaya çıktı. Olay, 30 Mayıs Salı günü Küçükçekmece Sefaköy Beşyol'da bulunan özel bir okulda öğle saatlerinde yaşandı. Patlamayı gören diğer öğrencilerin panikle kaçtığı anlar böyle görüntülendi.

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