İstanbul'da denize düşen kadını balıkçılar kurtardı
Fatih'te denize düşen kadın balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Eminönü Atatürk Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada tekneleriyle denizde bulunan balıkçılar, hızla müdahale ettikleri kadını denizden çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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