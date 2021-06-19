İstanbul'da deprem anı

İstanbul'da saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntüledi. İş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.

DHA 19.06.2021 - 15:55 | Son Güncelleme : 19.06.2021 - 15:59

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