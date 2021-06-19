İstanbul'da deprem anı

İstanbul'da saat 15.08'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasında görüntüledi. İş yeri çalışanlarının depremle birlikte kısa süreliğine panik yaşadığı görülüyor.
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DHA 19.06.2021 - 15:55| Son Güncelleme : 19.06.2021 - 15:59
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