İstanbul'da doğalgaz patlaması: Binanın ön cephesi yıkıldı
İstanbul Avcılar’da dün akşam saatlerinde doğalgaz patlaması oldu. İki kişinin ağır yaralandığı patlamada bina kullanılamaz hale geldi. Gün ağarmasıyla patlamanın şiddeti de gözler önüne serildi. NTV ekibinden Baran Bila, patlamanın yaşandığı sokaktan son durumu anlattı.
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NTV 08.08.2021 - 10:18| Son Güncelleme : 08.08.2021 - 10:31
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