İstanbul'da dolu sürprizi

Meteorolojinin ani hava değişimi ve şiddetli yağış uyarılarının ardından İstanbul’a dolu yağdı. Mayıs ortasında dolu yağdığını gören vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar. Dolu yağışı Anadolu Yakası’nda etkili oldu.
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ntv.com.tr 16.05.2021 - 15:25| Son Güncelleme : 16.05.2021 - 15:36
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