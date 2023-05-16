İstanbul'da döner bıçağıyla araca zarar veren kişi kamerada
İstanbul Başakşehir'de bir kişinin döner bıçağıyla araca zarar verme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İddiaya göre, 1. Etap Hürriyet Bulvarı'nda motosikletiyle seyreden B.D, birlikte yaşadığı S.B'yi, R.D'nin kullandığı otomobilin içerisinde gördü. Bir süre sonra otomobili durduran B.D, yanındaki döner bıçağıyla ikilinin bulunduğu araca zarar vermeye başladı. Araçtan çıkan R.D. ve S.B ile tartışmaya başlayan B.D, çevredeki benzin istasyonuna kaçan ikiliyi takip etti. Şüpheli B.D, R.D'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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