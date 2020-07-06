İstanbul'da dört kadın bir adamı tekme tokat dövdü
Esenyurt'ta 4 kadın, tekme ve tokatlarla yol ortasında bir adama saldırdı, caddede yürüyen vatandaşlar ise neye uğradığını şaşırdı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. HABERE GİT
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İHA 06.07.2020 - 09:50| Son Güncelleme : 06.07.2020 - 10:00
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