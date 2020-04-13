İstanbul'da drone ile polis anonsu "Çatıda ne işiniz var? Sosyal mesafeye de uymamışsınız"
İstanbul Sultanbeyli'de çatıya çıkan gençler, devriye ekipleri tarafından drone ile uyarıldı. Polis, gençlere, "Ne işiniz var çatıda? İnin aşağı!" anonsu yaparken sosyal mesafeye de uymadıklarını söyledi. Gençler de polisin uyarısı sonrası aşağıya indi.
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İHA 13.04.2020 - 09:44| Son Güncelleme : 13.04.2020 - 09:56
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