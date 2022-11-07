İstanbul’da düğünde maganda dehşeti

İstanbul Beyoğlu’nda yurtdışından gelen bir kişi, baldızının düğününde balkondan defalarca havaya ateş açtı. Üstelik adamdan sonra iki kadın da silahı alarak ateş etti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan M.B.’ye, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.B., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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