İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının özellikle yüksek ilçelerde gece etkisini daha da artırması bekleniyor. Kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat'ın 2'sine kadar soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.
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