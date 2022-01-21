İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışının özellikle yüksek ilçelerde gece etkisini daha da artırması bekleniyor. Kar yağışının bir hafta boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat'ın 2'sine kadar soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek.

Haberler - NTV 21.01.2022 - 18:11 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 18:18

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