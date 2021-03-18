İstanbul’da feci kaza (Kahvaltı almaya gidiyorlardı)
İstanbul’da iddiaya göre kiraladıkları lüks otomobille kırmızı ışıkta durmayan iki genç, önlerine çıkan araçtan kaçmaya çalışırken iki yayaya çarptı. Kaza, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu pazar günü Güngören’de yaşandı. 23 yaşındaki Abdurrahman Kermatli savrulurken, 25 yaşındaki Mahmoud Jonadı otomobille duvar arasına sıkıştı. Yaralarından dolayı şu an çalışamadıklarını söyleyen Suriye uyruklu iki genç, kazadan sonra kaçan sürücü ve arkadaşının bulunmasını istiyor.
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ntv.com.tr 18.03.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 11:38
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