İstanbul'da film gibi soygun: Hurdacının kepengini minibüsle kırdılar

İstanbul Çağlayan'da sabaha karşı geldikleri bir hurdacı dükkanının kepengini minibüsle kıran maskeli, kapüşonlu ve şapkalı 4 hırsız, yaklaşık 5 dakika içerisinde 100 bin lira değerinde sarı bakır kablo çaldı. Hırsızların kaçarken yere döktüğü kabloları da yoldan geçen bir kişi çaldı. Film sahnelerini aratmayan soygun, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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