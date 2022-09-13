İstanbul’da gasp çetesine operasyon

İstanbul Beylikdüzü’nde, kaçırdıkları bir gece kulübü sahibinin çıplak görüntülerini çekip ailesinden 100 bin TL fidye isteyen 8 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Çete üyelerinden biri, kaçmaya çalışırken çatıda, Özel Harekat tarafından yakalandı. Baskında 9 kg uyuşturucu madde ile kaleşnikof ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
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