İstanbul'da gaspçı dehşeti kamerada

İstanbul Ataşehir’de bir holdingde çalışan Sibel Koçan, gaspçıların saldırısında hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki saldırgan Koçan’ın elindeki çantayı almaya çalışırken görülüyor. Yönetim kurulu üyesi olarak çalışan Koçan, her ayın belli gününde şirket çalışanlarının maaşını bir çantayla getiriyor. Ve içinde 3 milyon TL olan çantayı saldırganlara vermemek için direniyor. İşte o sırada saldırganlar Koçan’a 3 el ateş ediyor. Başından yaralanan Koçan hastanede hayatını kaybetti, iki saldırgan aranıyor.
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NTV 15.06.2021 - 15:20| Son Güncelleme : 15.06.2021 - 15:28
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