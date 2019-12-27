İstanbul'da gemi kıyıya çarptı (İşte ilk görüntüler)
İstanbul'da bir gemi Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarptı. İlk belirlemelere göre İstanbul Boğazı'ndaki Liberya bandralı Songa Iridium adlı geminin karıştığı kazada can kaybı yaşanmadı. NTV İstanbul Haber Müdürü Göktan Bedük, canlı yayında olaya ilişkin ayrıntıları paylaştı.
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