İstanbul'da geri manevra yapan minibüs yayaya çarptı
Bayrampaşa'da bir sitenin otopark alanında geri manevra yapan minibüs, arkasında yürüyen yayayı fark etmedi. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen yaya yaralandı. Kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Minibüs şöförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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