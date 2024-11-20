İstanbul ve Ayvacık'ta 138 yasadışı sığınmacı 5 organizatör yakalandı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve ilçe ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de 10 farklı adresteki operasyon düzenlendi. Baskınlarda 65 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayrıca Gaziosmanpaşa'da 504 yabancı kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 9 düzensiz göçmen daha yakalanarak sınır dışı işlemleri başlatıldı.
İnsan kaçakçılığı yapan 2 organizatör sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise 31'i çocuk toplam 64 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Ayvacık Sahil Güvenlik ekipleri Sahil Güvenlik Botu ‘KB-32' tarafından durdurulan lastik bot içinde 22'si çocuk, toplam 48 kaçak göçmen yakaladı. Kara üzerinde ise 9'u çocuk toplam 16 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı.
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