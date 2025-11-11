İstanbul'da gökdelen camı silen işçiler fırtınada zor anlar yaşadı

Olay, sabah saatlerinde Ümraniye'deki bir iş merkezinde meydana geldi. Gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya tırmanan işçiler, fırtına nedeniyle uzun süre savruldu. İşçiler metrelerce yükseklikten yaklaşık 2 buçuk saat boyunca inmeye çalıştı. İşçilerin halatlara sıkıca tutunduğu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.