İstanbul'da hamile kadınlara onayları dışında erken doğum iddiası
Hamile kadınlara ilaç verdiler. Erken doğum yapmalarına yol açıp, hem annelerin hem de bebeklerin hayatını tehlikeye attılar.
İddialar, İstanbul Sultangazi'deki özel bir hastanenin doğum servisiyle ilgili. Kadın doğum uzmanı bir doktorun muayene sırasında gebeler üzerinde onaylarını almadan erken doğuma yola açan bir ilaç kullandığı söyleniyor. Söz konusu ilacın, normalde süresi dolmuş hamileliklerde kullanıldığı, sancıya yol açarak doğumu tetiklediği biliniyor. İlacın erken dönem kullanımıysa anne ve bebek üzerinde hayati risk yaratabiliyor.
İl Sağlık Müdürlüğü, şikayet üzerine harekete geçti, hastanede denetimler yapıp, doğum servisi çalışanlarının ifadelerine başvurdu.
Edinilen bilgilere göre; 2015'ten beri gerçekleşen yaklaşık sekiz bin doğumdan bazıları normal süre olan 40 haftadan önce gerçekleşti. Erken doğan bebeklerin arasında yoğun bakıma alınanlar oldu, bazılarında kalıcı sorunlar meydana geldi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, iddialara konu olan hastanenin doğum servisinin soruşturma kapsamında kapatıldığını açıkladı. Şüpheli doktor hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
- Etiketler :
- Erken Doğum
- Özel Hastane
- İstanbul Sultangazi