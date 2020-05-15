Corona virüs: İstanbul'da hangi ilçeler riskli?

Türkiye'de virüs salgınında en çok vaka İstanbul'da... Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre kentin Esenyurt, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde vaka yoğunluğu var. İşte güncellenen risk haritasının ayrıntıları...
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NTV 15.05.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 15.05.2020 - 12:02
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