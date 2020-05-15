Corona virüs: İstanbul'da hangi ilçeler riskli?

Türkiye'de virüs salgınında en çok vaka İstanbul'da... Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre kentin Esenyurt, Esenler ve Bağcılar ilçelerinde vaka yoğunluğu var. İşte güncellenen risk haritasının ayrıntıları...

NTV 15.05.2020 - 10:44 | Son Güncelleme : 15.05.2020 - 12:02

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