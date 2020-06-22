İstanbul'da hastane yangını

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Binadaki hastalar tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. DHA muhabiri Ertan Kılıç, son durumu NTV canlı yayınında aktardı.
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NTV Haber 22.06.2020 - 21:55| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 22:05
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