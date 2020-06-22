İstanbul'da hastane yangını

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Binadaki hastalar tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. DHA muhabiri Ertan Kılıç, son durumu NTV canlı yayınında aktardı.

NTV Haber 22.06.2020 - 21:55 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 22:05

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