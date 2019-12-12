İstanbul'da hastanede çalışan bir teknisyen bir anda tavandan düştü
İstanbul'da bir hastanede kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde bir teknisyen tavan kısmında çalışma yaparken birden parçalanan panellerle birlikte yere düşüyor. Olaya şahit olan doktor ise hiçbir şey olmamış gibi işiyle ilgilenmeye devam ediyor. Yaşadığı kısa şokun ardından toparlanan adam, ise çöken tavandan sarkan poşet parçalarını topluyor.
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