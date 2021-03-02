İstanbul'da havai fişekli asker eğlencesi

İstanbul Bağcılar'da corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi. Fatih Mahallesi'nde toplanan bir grup, kısıtlama saatlerinde dakikalarca havai fişek patlatıp sokakta eğlendi.
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ntv.com.tr 02.03.2021 - 11:18| Son Güncelleme : 02.03.2021 - 11:30
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