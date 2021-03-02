İstanbul'da havai fişekli asker eğlencesi

İstanbul Bağcılar'da corona virüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen asker eğlencesi düzenlendi. Fatih Mahallesi'nde toplanan bir grup, kısıtlama saatlerinde dakikalarca havai fişek patlatıp sokakta eğlendi.

ntv.com.tr 02.03.2021 - 11:18 | Son Güncelleme : 02.03.2021 - 11:30

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