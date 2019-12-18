İstanbul'da hırsızlar nakliyeci kılığına girerek 1 milyon liralık mal çaldılar
İstanbul'da kendilerini nakliyeci olarak tanıtan hırsızlar 1 milyon 300 bin liralık mal çaldı. Bağcılar'da bir depoya baskın yapan polisler 2 kişiyi gözaltına aldı. İki kişi gözaltına alındı. Polis depodaki malların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar...
18.12.2019 - 10:56| Son Güncelleme : 18.12.2019 - 10:58
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