İstanbul'da hırsızlar nakliyeci kılığına girerek 1 milyon liralık mal çaldılar

İstanbul'da kendilerini nakliyeci olarak tanıtan hırsızlar 1 milyon 300 bin liralık mal çaldı. Bağcılar'da bir depoya baskın yapan polisler 2 kişiyi gözaltına aldı. İki kişi gözaltına alındı. Polis depodaki malların sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. İşte ayrıntılar...

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