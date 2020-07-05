İstanbul'da hissedilen sıcaklık 30 dereceyi geçti

İstanbul'da hissedilen sıcaklık 30 dereceyi geçince vatandaşlar sahillere akın etti. Hem denize girenler, hem piknik yapanlar nedeniyle Boğaz hattı kalabalıktı. Anadolu Yakası'nda da bir yüzme organizasyonu düzenlendi.

NTV Haber 05.07.2020 - 16:17 | Son Güncelleme : 05.07.2020 - 16:19

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