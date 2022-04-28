İstanbul'da hücre evine baskın: Oyuncak arabada bombalı tuzak
İstanbul polisi saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlerin hücre evine operasyon düzenledi. 3 kişi bomba hazırlarken suç üstü yakalandı. Bomba düzeneği olarak uzaktan kumandalı oyuncak arabadaki malzemelerin kullanıldığı tespit edildi. Haber: Osman Terkan Kamer: Cahit Kazan
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NTV Haber 28.04.2022 - 20:25| Son Güncelleme : 28.04.2022 - 21:35
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