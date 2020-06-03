İstanbul'da iki grup birbirine kalaşnikof ile saldırdı

Beyoğlu'nda iki çete arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmalara ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Kalaşnikof ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldıran iki çetenin çökertilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ntv.com.tr 03.06.2020 - 17:56 | Son Güncelleme : 03.06.2020 - 19:15

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER