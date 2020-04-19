İstanbul'da ikinci sessiz hafta sonu

16 milyon nüfuslu İstanbul yine sessiz bir hafta sonu geçiriyor. İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlar, yollar, tarihi turistik alanlar boş kaldı. Polis ve jandarma ise aralıksız görev başında.

NTV 19.04.2020 - 15:00 | Son Güncelleme : 19.04.2020 - 15:37

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