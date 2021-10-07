İstanbul'da ilginç görüntü: Bina apartmana dayandı
İstanbul Şişli’de inşaat halindeki bir bina, bitişiğindeki apartmana dayandı. Apartmanın yan cephesi tamamen kapandı ve pencereler inşaata bakmaya başladı. Şişli Belediyesi incelemeler sonucunda, 1981 yılında yapılan apartmanda parsel aşımı gerçekleştiğini belirledi ve inşaat firmasını haklı buldu. (Haber:Korhan Varol Savaş Daldal)
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