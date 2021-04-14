İstanbul'da ilginç kaza: Takla atıp yokuştan kayarak gitti
İstanbul’da P.B.’nin annesini hastaneye götürmek için bindiği otomobil, takla atarak yokuştan kayıp gitti. Görenleri şaşırtan kaza Çağlayan’da yaşandı. Burnu bile kanamadan araçtan çıkan kadın sürücü P.B. ‘‘Kazayı nasıl yaptığımı ben bile anlayamadım çünkü hızım yoktu, duruyordum. Yanıma gelen araca yol vermek istedim. Geri manevra yaparken kaldırıma çarpınca araç kontrolümden çıktı’’ dedi.
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ntv.com.tr 14.04.2021 - 13:32| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 13:56
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