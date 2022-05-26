İstanbul’da ilginç yol verme tartışması

İstanbul Sarıyer’de kadın bir sürücü ile motokurye arasında yol verme tartışması çıktı. Kadın sürücünün motoruna çarptığını iddia eden kurye, otomobilin üstüne yattı. ‘‘Sen benim önüme kırdın, arabamdan iner misin?’’ diye bağıran kadın sürücü, motokuryeyi indirmek için epey uğraştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sona erdi.
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