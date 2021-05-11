İstanbul'da İsrail protestosu

İsrail'in Filistinlilere yönelik artan saldırıları birçok kentte protesto edildi. Yürüyüşler düzenlendi, araç konvoyları oluşturuldu. Gece İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde de protesto vardı. Haber: BARAN BİLA Kamera: CAHİT KAZAN
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Reuters - NTV Haber 11.05.2021 - 04:33| Son Güncelleme : 11.05.2021 - 04:42
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