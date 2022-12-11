İstanbul'da İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı
İstanbul Arnavutköy'de kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Başakşehir'de ise hafriyat dökerken fark edilen kamyonlar, vatandaşların araçla takibi sırasında ölümüne kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.