İstanbul'da jandarma 5 bin litre sahte içki ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin yeni yılı fırsat bilerek büfe ve eğlence yerlerine sahte içki satma hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. İstihbarat çalışmaları ve fiziki takibin ardından Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 bin litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıntıları NTV ekibinden Baran Bila aktardı.

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