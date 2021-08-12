İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: Pencereden kaçmaya çalıştılar

İstanbu’da polis, kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenledi. Sultangazi ilçesindeki operasyon sırasında kaçak göçmenler pencereden ve yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 500 kişi, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

NTV 12.08.2021 - 15:03 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 15:37

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