İstanbul'da kaçak hafriyata ceza yağdı

İstanbul Arnavutköy'de kaçak şekilde araziye hafriyat döken kamyonlara 280 bin TL ceza kesilirken, kamyonlar trafikten menedildi. Başakşehir'de ise hafriyat dökerken fark edilen kamyonlar, vatandaşların araçla takibi sırasında ölümüne kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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